Vijfde coronavaccin komt er, Novavax-prik is goedgekeurd

Hoe werkt Nuvaxovid? Het is een ander soort vaccin dan de al toegelaten mRNA- en vectorvaccins. In dit zogenoemde subunit-eitwitvaccin zitten nagemaakte kleine deeltjes van het spike-eiwit van het coronavirus, dat de koppeling met menselijke cellen tot stand brengt. Ook zit er een hulpstof in die de afweerreactie versterkt. Door de prik maakt het lichaam antistoffen tegen de eiwitdeeltjes aan. Bij besmetting herkent het immuunsysteem het spike-eiwit en voorkomt dat het virus cellen kan binnendringen. De kans dat iemand (ernstig) ziek wordt is daardoor kleiner.

"Dit is goed nieuws", reageert Cécile van Els, immunoloog bij het RIVM en hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Utrecht. "We hebben op meerdere paarden gewed en met deze aanbeveling hebben we er een nieuw type vaccin bij, dat heel goed lijkt te werken. Het coronavirus heeft ons vaak verrast, dus het is goed om keuze te hebben qua vaccins." Bovendien is dit vaccin volgens Van Els geschikt voor wereldwijd gebruik. "Je hoeft het niet in de vriezer te bewaren, dat maakt het makkelijk om te vervoeren en toe te dienen."

Meer over dit vaccin lees je hier.