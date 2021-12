Coronavaccin van farmaceut Novavax goedgekeurd

Hoe werkt Nuvaxovid?

Het is een ander soort vaccin dan de al toegelaten mRNA- en vectorvaccins. In dit zogenoemde subunit-eitwitvaccin zitten nagemaakte kleine deeltjes van het spike-eiwit van het coronavirus, dat de koppeling met menselijke cellen tot stand brengt. Ook zit er een hulpstof in die de afweerreactie versterkt.

Door de prik maakt het lichaam antistoffen tegen de eiwitdeeltjes aan. Bij besmetting herkent het immuunsysteem het spike-eiwit en voorkomt dat het virus cellen kan binnendringen. De kans dat iemand (ernstig) ziek wordt is daardoor kleiner.