Maarten Meiners is er maandag weer niet in geslaagd om een olympisch ticket te bemachtigen op de reuzenslalom. De skiër maakte een fout in Alta Badia en miste daardoor een poortje.

Meiners moest twee keer in de topzestien eindigen in de wereldbeker om naar de Olympische Spelen in Peking te mogen, maar na zijn eerdere 44e plaats op zondag is dat nu onmogelijk.

Over drie weken krijgt Meiners nog één kans op plaatsing voor de Spelen. De Nederlander moet dan in Adelboden in de top-8 eindigen.