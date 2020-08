'Politie schaduwde advocaten in zoektocht naar Taghi'

De politie heeft de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd op Schiphol en in Dubai na een tip dat ze de toen nog voortvluchtige crimineel Ridoun Taghi zouden ontmoeten. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De advocaten reageren woedend op de onthulling.

Volgens de krant kreeg de politie in juni vorig jaar de tip dat advocaat Meijering Taghi in de oliestaat zou ontmoeten, ook al werd die niet door Meijerings kantoor vertegenwoordigd. Op Schiphol zagen schaduwende rechercheurs dat Meijering samen met zijn kantoorgenoot Van Kleef inderdaad naar Dubai vloog.

Lokale rechercheurs volgden de twee vervolgens in Dubai, waar ze geen afspraak bleken te hebben met Taghi maar met een van hun eigen cliënten: Khalid J., die net als Taghi verdacht wordt van betrokkenheid bij verschillende liquidaties in het criminele circuit.

Losgeslagen opsporingsapparaat

De volgoperatie om via Meijering en Van Kleef bij Taghi te komen, liep dus op niets uit. Maar de advocaten zijn geschokt dat ze werden geschaduwd door de politie. "Het is het zoveelste symptoom van een ernstig overspannen rechtstaat waarin advocaten moeten functioneren en van een losgeslagen opsporings- en vervolgingsapparaat", zegt Nico Meijering in het AD. Volgens hem worden advocaten door dit soort operaties in gevaar gebracht: "Een eventuele arrestatie die daaruit volgt, zou immers gemakkelijk verkeerd kunnen worden uitgelegd."

De Vereniging van Strafrechtadvocaten vindt dat een advocaat nooit mag worden gevolgd bij zijn werk. "Anders kan hij zijn werk niet vrijelijk doen", zegt bestuurslid Geertjan van Oosten in de krant. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten is niet blij met de actie.

Geen vertrouwelijke relatie

Het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover het AD dat beide advocaten zijn geobserveerd. Daarvoor is geen toestemming gevraagd aan het College van Procureurs-Generaal omdat Meijering en Van Kleef niet de advocaten waren van Taghi. Er was daardoor volgens het OM geen vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt die moest worden gerespecteerd: de beide raadsmannen hadden "dezelfde positie als elke andere burger in Nederland".