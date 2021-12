'Leger Myanmar martelde en doodde tientallen mannen bij wraakactie'

Quote

Ook zijn er beelden van een omgebrachte man van in de zestig. Hij zou niet zijn gevlucht omdat hij dacht dat hij vanwege zijn leeftijd gespaard zou worden. Op zijn lichaam zijn sporen van marteling te zien.

De organisatie Myanmar Witness kreeg na de aanvallen foto's en video's uit de dorpen. Daarop was te zien was dat een deel van de gedode mannen in ondiepe massagraven was gelegd.

In de maanden voor de aanvallen in Kani had de rebellengroep People's Defence Force vanuit dit gebied meerdere aanvallen op het leger uitgevoerd.

Familieleden probeerden de militairen er nog van te overtuigen dat hun dorpsgenoten niets met die aanvallen te maken hadden. Maar toen een vrouw zei dat haar broer niet eens met een katapult kon omgaan, kreeg ze te horen: "Houd je mond. We zijn moe. We kunnen jou ook doden."

Sinds de staatsgreep zijn er meer verhalen naar buiten gekomen over buitensporig geweld door het leger, vaak bij protesten tegen de legerleiding. Begin deze maand kwam naar buiten dat bij een aanval in een ander dorp in Centraal-Myanmar zeker tien burgers waren doodgeschoten, waarna hun lichamen werden verbrand. Ook dit zou een wraakactie zijn geweest voor een aanval van rebellen.