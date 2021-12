Vijf schapen dood in Bruinisse na aanval wolf

De wolf werd afgelopen weekend door meerdere mensen gezien in de buurt van een camping in Renesse.

Het gaat volgens Kalverboer om een jonge wolf. "Een zwervende wolf is meestal een jonge wolf, dus als hij ziet dat het gebied niet goed is voor hem dan loopt hij door en zoekt hij verder. Het is de bedoeling dat hij de rust vindt en op wilde dieren gaat jagen."

De wolf die afgelopen zaterdag werd gespot in de omgeving van Renesse heeft waarschijnlijk meerdere schapen gedood in Bruinisse. Zeker vijf dieren zijn dood.

Geiten- en schapenhouders in de omgeving maken zich zorgen over hun dieren. Eerder sloeg de wolf waarschijnlijk ook al toe in Steenbergen in West-Brabant, dicht bij de Zeeuwse grens.

De provincie biedt veehouders speciale netten aan van 1,20 meter hoog die aan de onder- en bovenkant onder stroom staan. Kalverboer benadrukt wel dat het gebied waar de omheining gezet wordt vrij moet zijn van kuilen. "Wolven houden meer van graven dan van springen."

En wat als je de wolf nou ineens in je straat tegenkomt? "Kijk ernaar, geniet ervan en laat hem rustig lopen."