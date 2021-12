Flinke vertraging dreigt in Marengo-proces na uitlevering

De recente uitlevering van een hoofdverdachte in het Marengo-proces plaatst de rechtbank voor een dilemma: ten minste een half jaar vertraging voor alle verdachten accepteren of een tweede proces toestaan.

Vandaag was in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam de eerste zitting sinds de uitlevering van Said R. uit Colombia. De 49-jarige verdachte werd begin december naar Nederland gebracht. Hij was vandaag zelf niet aanwezig.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Said R. een leidinggevende rol had binnen de organisatie van Ridouan Taghi. Het Marengo-proces tegen Taghi en zijn medeverdachten is al lange tijd bezig, maar R. was daar tot nu toe niet bij.

Zijn advocaten willen daarom dat zijn zaak wordt behandeld in een nieuw proces. Zij willen zich eerst kunnen inlezen in het 50.000 pagina's dikke dossier. De raadslieden denken daar zo'n acht maanden voor nodig te hebben.

Erg ingewikkeld

Maar het OM wil er alles aan doen om de zaak van R. wel binnen het Marengo-proces te houden, omdat een tweede rechtszaak erg ingewikkeld zou zijn. De kroongetuige bijvoorbeeld zou dan in twee processen verhoord moeten worden.

Voor het OM is een half jaar vertraging acceptabel, zodat de advocaten zich kunnen inlezen. Die vertraging is overigens deels de schuld van Said R. zelf, vond de officier van justitie. "Hij heeft in Colombia alle juridische procedures gebruikt om uitlevering naar Nederland te voorkomen."

De rechtbank beslist later hoe het verder moet. Onlangs vroeg ook Taghi, een van de andere hoofdverdachten, al om zijn zaak los te behandelen. Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen.