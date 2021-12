Nadal bij thuiskomst positief getest op corona na rentree in Abu Dhabi

Rafael Nadal heeft positief getest op corona, zo laat de tennisser weten. De Spanjaard maakte afgelopen weekend zijn rentree bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi.

Nadal keerde terug van een slepende voetblessure en verloor van de Schotse routinier Andy Murray en van de Canadees Denis Shapovalov. Bij zijn aankomst in Spanje bleek zijn PCR-test positief.

"Zowel in Koeweit als in Abu Dhabi hebben we om de twee dagen controles uitgevoerd en die waren allemaal negatief', zo schrijft hij op zijn Instagram. "Ik ben nu aan huis gebonden en heb de mensen die contact met mij hebben gehad van het resultaat op de hoogte gebracht."