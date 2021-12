Wel recht op noodopvang, maar school houdt deur dicht: ouders in de knel

Thesing zegt dat het geen onwil is dat er van het beleid van de overheid wordt afgeweken. "Je kunt dingen eisen, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Doordat de vervroegde schoolsluiting zo kort van tevoren werd aangekondigd, werd verzorgen van noodopvang een onmogelijke opgave. Was dit een paar weken eerder besloten, dan hadden we in ieder geval meer ruimte gehad. Nu zijn de mogelijkheden beperkt."

Alle 35 schoolbesturen die onderdeel zijn van BBO hebben dit besluit gezamenlijk genomen, zegt Lieke Thesingh van BBO. "Er is een voorbeeldbrief opgesteld, maar elk bestuur heeft zelf zo'n brief gestuurd."

Scholen van de BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen, openen bijvoorbeeld alleen de deuren voor kinderen met twee ouders, of de enige ouder, met een cruciaal beroep. "De bedoeling van de vervroegde kerstvakantie is immers om zoveel mogelijk gezinnen bij elkaar thuis te houden, en het aantal bewegingen te beperken", schrijven ze in een brief aan de ouders, die is ingezien door de NOS.

Sommige ouders komen zo in de knel, ziet bijvoorbeeld Marjet Winsemius, van de Stichting voor Werkende Ouders. Ze heeft "legio voorbeelden", zegt ze. "Ik sprak een huisarts - en die hebben het al razend druk - van wie de man onregelmatig werkt in een niet-cruciaal beroep. Die moeten nu opeens opvang regelen en weten echt niet hoe ze het gaan doen."

Een aantal scholen houdt de noodopvang gesloten voor kinderen van wie slechts een van de twee ouders een cruciaal beroep heeft. Dat is tegen het beleid van het ministerie van Onderwijs in; ook deze kinderen hebben tijdens de sluiting van het onderwijs recht op de noodopvang, zo staat op Rijksoverheid.nl .

Daarbij spelen nog meer problemen, zegt de BBO-voorzitter. "Er moet niet alleen opvang worden geregeld voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, maar ook voor kwetsbare kinderen. Ook zijn veel leraren ziek. Schoolbesturen kunnen daarom niet anders."

Thesing zegt dat er gebeld is door verschillende ouders naar aanleiding van de brief. "Daar gaan we dan mee in gesprek. Maar voor het grootste deel is er begrip, ik heb niet de indruk dat veel mensen in opstand komen."

Ministerie: beleid heel helder

Hoeveel scholen in het hele land zich niet aan de regels houden is onduidelijk. Het ministerie van Onderwijs heeft geen getallen, maar ziet wel een aantal "serieuze signalen". Een woordvoerder noemt het beleid "heel helder": als een kind minstens één ouder heeft met een cruciaal beroep, moet het naar de noodopvang kunnen. Ook kwetsbare kinderen met bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie hebben recht op de opvang.

"We krijgen signalen dat IC-artsen bijvoorbeeld in de problemen komen door deze aanvullende eisen", zegt een woordvoerder. "Het is gewoon echt niet toegestaan om aanvullende eisen te stellen."

Op deze school in Ridderkerk is wel noodopvang; kijk in de video hoe zulke opvang er precies uitziet: