Zaalhockey eindelijk topsport, maar spelers wachten in kou tevergeefs op sleutel zaal

Die mensen zijn de zaalhockeyers uit de hoofdklasse. Zij staan voor een dichte deur van het Topsportcentrum in Almere. Sinds een week hebben ze vanuit de overheid de topsportstatus en mogen ze dus in deze lockdown wedstrijden spelen en trainen. Maar op de parkeerplaats is het amateurisme ten top.

Koud was het zondagochtend vroeg op de parkeerplaats in Almere. De zon was in geen velden of wegen te bekennen. Miezerregen daalt neer op de geparkeerde auto's én enkele tientallen mensen die buiten staan.

Helaas bleven de deuren van Topsporthal in Almere gesloten voor de Hoofdklasse Zaal. De gehele ronde in Almere is nu verplaatst naar de blaashal van Laren. De wedstrijden beginnen allemaal een uur later dan oorspronkelijk gepland. In Valkenhuizen gaat alles wel door als gepland.

De vrouwen van Den Bosch moesten ook bij aankomst in Laren even buiten wachten. "De kleedkamers waren nog op slot en het clubhuis bleef dicht omdat dat horeca is." Een extra gymzaal bood uiteindelijk een oplossing.

"Het was allemaal snel opgelost. Die gymzaal was wel prettig. Daar konden wij ook tussen de wedstrijden door even uitrusten. Dat is wel belangrijk bij zaalhockey, en dan zit je ook niet de hele tijd in die koude hal. Het was uiteindelijk prima allemaal."

Professioneel gezien was het dus niet ideaal voor de hockeyers. "Maar we hebben een lesje in flexibiliteit gehad", lacht Dijkstra. "En we hebben zes punten gepakt. Daar gaat het om."