Brugse fans weer beschuldigd van racisme: 'Hele duel uitgescholden voor bruine aap'

"Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden. Bruine aap en wat dan ook. Dat zijn dingen... ik heb het er moeilijk mee." Anderlecht-trainer Vincent Kompany oogde aangeslagen na de topper bij en tegen Club Brugge. In Brugge klinken sussende woorden, maar het is niet voor het eerst dat de club in opspraak is.

Zo lieflijk als Brugge oogt, zo vuil kan het er soms aan toegaan bij de grootste club van de stad. In oktober sloegen fans van Club Brugge nog een Belgische supporter van Manchester City het ziekenhuis in. De man belandde in een coma en zweefde drie weken op het randje van de dood.

'Meest racistische club van België'

Ook racisme is een hardnekkig probleem op de tribunes van het Jan Breydelstadion. In augustus postte Kévin Denkey, spits van stadsgenoot Cercle Brugge, op Instagram dat fans van Club in de derby "aap" naar hem hadden geroepen.