Vitesse officieel door in Conference League na uitspraak UEFA

Vitesse mag zich opmaken voor Europees voetbal na de winterstop. De Europese voetbalbond UEFA besloot Tottenham Hotspur een reglementaire nederlaag van 3-0 toe te kennen, omdat de laatste groepswedstrijd tegen Stade Rennais vanwege een fors aantal coronagevallen bij de Engelse club niet kon worden gespeeld.

Vitesse eindigt daardoor als tweede in de groep en kwalificeert zich voor de volgende ronde. Daarin is het Oostenrijkse Rapid Wien in de tussenronde de tegenstander.

Corona-uitbraak

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais werd anderhalve week geleden afgelast vanwege een corona-uitbraak bij de Londense club. Enkele dagen later besloot de UEFA dat het duel niet meer gespeeld kon worden omdat een alternatieve speeldatum niet kon worden gevonden.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat vijf Nederlandse clubs overwinteren in Europa.