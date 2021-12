FvD krijgt boete van 10.000 euro voor illegale kerstmarkt

Op sociale media gaan beelden rond van de markt, meldt RTV Drenthe . Daarop is te zien dat de bezoekers onderling geen afstand hielden. Er zouden in totaal zo'n 1500 kaartjes zijn verkocht.

De organisatoren werden gistermiddag al door de burgemeester gemaand de kerstmarkt te staken. Daarop zei de partij in plaats van de kerstmarkt alleen een demonstratie te organiseren. Aan die belofte heeft Forum zich niet gehouden volgens de burgemeester. Hij legde een bestuurlijke boete op, die mag worden gegeven zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter.

Waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe Cees Bijl heeft Forum voor Democratie een boete opgelegd van 10.000 euro. De partij hield gisteravond een kerstmarkt in Wijster terwijl dat met de huidige coronamaatregelen niet mag.

Gezelligheid op de #kerstmarkt in #Wijster ! 🎄🥳 fijne #lockdown feestdagen mensen!😘👌 pic.twitter.com/i01vvFRvvA

Gisteravond zei Bijl nog dat hij geen reden zag om de bijeenkomst af te blazen. "Je moet bij een demonstratie altijd heel terughoudend optreden als overheid, want dat is een grondrecht", verklaarde hij tegen de regionale omroep. Wel stuurde hij toezichthouders naar de bijeenkomst. Die constateerden dat de kerstmarkt niet was gesloten en de coronaregels niet werden nageleefd.