Werkgevers gaan verschillend om met gevolgen vervroegde schoolsluiting

Ouders en bedrijven hebben extra stress door de schoolsluitingen, blijkt uit een rondgang van vakbond FNV. De scholen zijn vanwege de nieuwe omikronvariant een week eerder dicht dan gepland, maar noodopvang is niet voor iedereen beschikbaar. Ouders die moeten werken maar geen cruciaal beroep hebben, zijn hard op zoek naar oppas of andere oplossingen.

Uit de antwoorden van zo'n 1500 respondenten blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers geen extra maatregelen heeft getroffen om ouders te ondersteunen tijdens de kerstvakantie. Bij ongeveer een kwart weet de werknemer niet of dat het geval is.

De meest voorkomende oplossingen zijn dat de werknemer geen volledige werkdag hoeft te maken, dat er afspraken zijn gemaakt om het werk later in te halen, dat er extra verlof is toegekend en dat de werkgever een oppas heeft aangeboden.

'Het werk moet doorgaan'

Voor die laatste oplossing koos Barbara Bijlard, business director van reclamebureau 180 Amsterdam. Veel van de 120 werknemers hebben schoolgaande kinderen. "De paniek sloeg wel even toe, toen dinsdag bij de persconferentie werd gezegd dat de scholen eerder zouden sluiten. Zo last minute, dan hebben mensen een probleem."

Bijlard neemt zelf deze week commercials op. "Dan ben ik gewoon twee volle dagen van huis. En een beroep doen op oma is op dit moment ook niet verstandig."

Het reclamebureau biedt personeel nu de helpende hand: het schakelt een oppasservice in en betaalt extra onkosten. Bijlard vindt dat geweldig: "Daar maak ik - en vele anderen - zeker gebruik van."

Zulke oplossingen zijn ook in het belang van werkgevers, zegt Bijlard. "Het werk moet doorgaan. Medewerkers kunnen niet gemist worden in deze drukke tijd. Er moeten reclames afgemaakt worden. Klanten hebben bijvoorbeeld al televisiezendtijd ingekocht. Als wij ons werk niet op tijd af hebben, dat kost ook veel geld."

'Niet alle werkgevers denken mee'

Maar niet alle werkgevers zijn zo bereidwillig en meewerkend, zegt FNV. Vicevoorzitter Kitty Jong: "We horen daar toch niet veel positieve berichten over. Werkgevers die het goed proberen te regelen, zijn toch vaak de bedrijven waar al veel medewerkers thuis konden werken en toch al een goede relatie met het personeel hebben."

Jong maakt zich vooral zorgen om mensen die een niet-cruciaal beroep hebben, maar tóch naar het werk moeten. Volgens haar zijn er werkgevers die zeggen: 'Hoor eens, jij wilt kinderen, je lost het probleem zelf maar op'. Dat hoorde ik ook, maar dan dertig jaar geleden. Niet te geloven."

'Ga in gesprek'

De vakbond roept bedrijven op om in gesprek te gaan met de medewerkers: "Vraag of er iets gedaan moet worden. Ga een oplossing zoeken. Worden er extra onkosten gemaakt, probeer dat dan samen met ons te verhalen op de overheid."

Het demissionaire kabinet hoopt dat werkgevers flexibel zijn in het vinden van een oplossing.