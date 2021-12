Darten in volgepakt 'Ally Pally', terwijl Nederland op slot is: 'Best vreemd'

"Boring, boring tables. Boring, boring tables!", klinkt het ongeveer elk kwartier uit duizenden kelen in 'Ally Pally'. En het zingen stopt pas als er iemand in de zaal op een tafel gaat staan en een biertje at. Dan klinkt er een luid gejuich.

Het moet voor de Nederlandse televisiekijker een heel gek gezicht zijn om een volgepakt Alexandra Palace te zien. Terwijl Nederland in harde lockdown is, vieren de dartsfans hun jaarlijkse WK-feest in Londen.

Eenmaal binnen gelden er amper restricties en is het feest als vanouds. Alleen horen de mensen een mondkapje te dragen als ze zich verplaatsen en daarbij niet aan het eten of drinken zijn, iets wat bij dartfans zelden voorkomt.

Iedere middag- en avondsessie zijn er nog altijd zo'n drieduizend fans welkom in de zaal. Dat mag nog gewoon in Engeland. Fans moeten wel hun QR-code van een vaccinatie of een negatief testresultaat laten zien bij binnenkomst.

"Voor hoe lang nog?", vraagt drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen zich af. "Ik denk dat het na de kerst hier helemaal leeg zal zijn. In heel de wereld zijn er strengere maatregelen, behalve in Engeland."

Voor de Nederlandse darters, die van het thuisfront de verhalen horen over de nieuwe lockdown, is het een rare situatie om op het podium te worden aangemoedigd door duizenden fans.

Van Gerwen komt pas na de kerst in actie en blijft om risico's uit te sluiten tot die tijd in Engeland. "Maar ik kom mijn dagen wel door, hoor. Je moet ermee dealen." De Nederlanders hebben vrienden en familie uit voorzorg maar thuis gelaten.

De lokale bevolking houdt de adem in. Waren er eerst verhalen over nieuwe maatregelen na Nieuwjaarsdag, nu gaan de verhalen over maatregelen na de kerst. Of misschien al daarvoor. Het kan hard gaan, zie Nederland.

Dat zorgt ook bij Maik Kuivenhoven voor verbazing. "Best vreemd om zo'n volle zaal te zien, terwijl Nederland in lockdown is. Als darter probeer ik me ook af te zonderen van de rest, uit angst om besmet te raken, omdat de regels hier totaal anders zijn."

"Daarvan zouden we binnen 24 uur de uitslag krijgen, maar hij kwam maar niet. En zonder uitslag, geen terugvlucht. Dus dat was nog even spannend", vertelt Roeland. "We dachten al aan een nachtje langer blijven, maar toen kwam de uitslag. Daar hebben we wel even op geproost."

De nodige formulieren moesten worden ingevuld, er was een negatieve test voorafgaand aan de reis nodig in Nederland en eentje tijdens het verblijf in Engeland.

De vrienden zouden ook naar een voetbalwedstrijd gaan, maar die werd afgelast vanwege de vele corona-uitbraken bij de clubs. Ze bezochten 'Ally Pally' twee keer.

"Ongelooflijk eigenlijk. Een uurtje reizen en je bent ineens in een andere wereld. We zagen wat er aan de hand is in Nederland en hadden zoiets van: laten we er nog even een mooi weekend van maken."

Busramen open, uit voorzorg geen koffie voor pers

De bevolking in Londen doet z'n best. In het openbaar vervoer dragen mensen een mondkapje en in de welbekende dubbeldekkerbussen gaan de ramen open om de luchtcirculatie hoog te houden. Ook taxichauffeurs rijden met hun ramen deels open.

In de tochtige perszaal van Alexandra Palace doet de organisator PDC ook z'n best. Helaas voor de journalisten gaat dat ten koste van de voorraad met eten en drinken. Er is enkel water verkrijgbaar, dat je zelf in je eigen fles moet tappen.