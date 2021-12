Kromowidjojo en Kamminga plaatsen zich voor halve finales op WK kortebaan

Ranomi Kromowidjojo heeft zich op de WK kortebaan in Abu Dhabi naar de halve finales gezwommen op de 50 meter vrije slag. Ze werd in de series vierde in 23,86. In dezelfde discipline gaat ook Kim Busch (14de in 24,40) door.

Bij de mannen klokte Arno Kamminga op de 50 meter schoolslag de zesde tijd en zo verzekerde hij zich net als Kromowidjojo gemakkelijk van de halve finales.

Nog twee Nederlanders door

Stan Pijnenburg en Tessa Giele hebben zich eveneens geplaatst voor de volgende ronde. Pijnenburg deed dat op de 100 meter vrije slag. Hij werd in de series in 47,13 dertiende. Jesse Puts werd met 47,97 26ste en is uitgeschakeld.

Giele bereikte de halve finales op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in de series in 57,24 de dertiende tijd. Marrit Steenbergen werd op de 200 meter wisselslag in 2.08,74 tiende. Daarmee is ze tweede reserve voor een finaleplek.