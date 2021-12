Winkels Schiphol uitgezonderd van lockdown, personeel 'boos en angstig'

Medewerkers van winkels op Schiphol zijn verbijsterd over een uitzonderingspositie op de coronamaatregelen. In heel Nederland moeten niet-essentiële winkels dicht tot 14 januari, maar de winkels achter de paspoortcontrole mogen openblijven.

Een anonieme medewerker* zegt tegen NH Nieuws dat het winkelpersoneel boos, angstig en gestresst is. Niet alleen omdat ze bang zijn besmet te raken met het coronavirus, ook omdat ze het niet durven aan te kaarten bij hun werkgever uit angst voor represailles.

Uit appjes die de medewerker toonde aan de regionale zender blijkt dat het gisteren, de eerste dag van de nieuwe lockdown, druk was op de luchthaven. "Iedereen is pissed en het is ook nog eens druk vandaag", appte een collega. "Niet normaal meer."

"Onze werkgever zegt dat we blij moeten zijn dat we nog een baan hebben", zegt de anonieme medewerker tegen NH Nieuws. "Er heerst hier een angstcultuur. Als ze erachter komen dat we uit wanhoop de media hebben benaderd, dreigt er ontslag voor ons."

'Alleen voor reizigers'

Een woordvoerder van Schiphol zegt tegen NH Nieuws dat het bedrijf blij is dat de niet-essentiële winkels open mogen blijven van het kabinet. "De geopende winkels op Schiphol zijn alleen toegankelijk voor onze reizigers, mensen die sowieso op de luchthaven aanwezig zijn voor hun reis."

"Het is dus niet zo dat de winkels op Schiphol na security een verschil zouden maken in het aantal aanwezige personen of het beperken van de persoonsbewegingen, iets waar het coronabeleid van het kabinet met name op gericht is", aldus een woordvoerder.

Volgens Schiphol zorgen de al bestaande coronamaatregelen als mondkapjes, afstandsregels en spatschermen ervoor dat het personeel veilig kan werken.

'Twee maten'

Tweede Kamerlid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) deelt de zorgen van het winkelpersoneel en roept het demissionaire kabinet op Schiphol alsnog opdracht te geven om de winkels te sluiten.

"Er wordt hier met twee maten gemeten. Dat vind ik onbegrijpelijk", zegt Teunissen tegen de regionale omroep. "Schiphol geeft duidelijk de voorkeur aan geld verdienen, in plaats van solidair te zijn met de rest van Nederland. Ik vind het onrechtvaardig. Het kabinet moet hier opheldering over geven."

Vorige week trokken beveiligers van de luchthaven nog aan de bel. Ze pleitten toen voor meer maatregelen en scherper toezicht op de luchthaven om coronabesmettingen te voorkomen. Volgens vakbond CNV verschuilt de luchthaven zich te makkelijk achter zijn uitzonderingspositie.

*Naam bekend bij redactie NH Nieuws