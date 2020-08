Spoeddebat Haagse gemeenteraad over onrust Scheveningen en Schilderswijk

"Het is duidelijk dat het ons aan het hart gaat. Er is echt wat aan de hand." Burgemeester van Zanen van Den Haag liet er vanmiddag in een spoeddebat over de onrust in Scheveningen en de Schilderswijk geen misverstand over bestaan. "Met een paar stevige ingrepen moet het lukken om het tij te keren."

De Haagse gemeenteraad kwam bij elkaar om te praten over een reeks incidenten. Zo kwam er vorige week een 19-jarige man om het leven bij een steekpartij in Scheveningen. Ook werd er gesproken over de rellen die uitbraken in de Schilderswijk.

Het stadsbestuur presenteerde deze week een aantal plannen om de situatie in Scheveningen te verbeteren. Zo wil het college onder andere kijken naar het instellen van een overlastmeldpunt. Ook het uitbreiden van capaciteit en het verderop laten parkeren van bezoekers zijn maatregelen die onderzocht worden.

Preventief fouilleren

Meerdere partijen vinden dat er een limiet moet komen aan het aantal bezoekers van de badplaats, meldt Omroep West. Tijdens het debat gaf burgemeester Van Zanen aan dat ook hiernaar gekeken wordt. "We gaan een nieuw scenario maken voor dit soort extreme situaties. Hoe we een limiet stellen, is de vraag."

Door de PVV en Hart voor Den Haag/ Groep de Mos werd in het debat gepleit voor een hardere aanpak, maar de burgemeester voelt daar weinig voor. "Laten we het inzetten waar het kan en moet. Er is nu soms geen mogelijkheid of aanleiding voor", zei hij. De partijen willen ook dat er preventief gefouilleerd gaat worden, maar ook dat ziet Van Zanen niet zitten. "Ik zal niet aarzelen om het in te zetten maar op dit moment is het antwoord: nee."

Over de ongeregeldheden in de Schilderswijk verklaarde Van Zanen in het debat dat er hooligans bij betrokken waren. "Ik moet vaststellen dat de wijk in meer of mindere mate als podium is gebruikt." De burgemeester bestreed het idee dat de gemeente en politie waren overvallen door de gebeurtenissen. "Het was geen totale verrassing."

Een verklaring voor de onrust heeft Van Zanen nog niet. "Dat zouden algemeenheden zijn." Het stadsbestuur wil wachten op een analyse van de gebeurtenissen en dan pas een keuze maken voor een bepaalde aanpak.