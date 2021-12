Wekdienst 20/12: Nieuwe stap in MH17-proces • Scholen vervroegd met kerstvakantie

Goedemorgen! Vandaag begint het OM met het requisitoir in de zaak tegen vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17. En kwetsbare kinderen tussen 5 en 11 kunnen vanaf vandaag een coronaprik krijgen.

Het weer: fris, maar droog. In het noordoosten vriest het licht, in de rest van het land liggen de minimumtemperaturen tussen de 1 en 3 graden. Overdag schijnt de zon en wordt het 4 tot 7 graden. Met name in Groningen kan er hardnekkige mist voorkomen.