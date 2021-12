Hoge strafeis verwacht in MH17-zaak

Het proces over het neerhalen van vlucht MH17 nadert de slotfase. Deze week komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de vier verdachten. Drie dagen hebben de officieren van justitie nodig om te vertellen hoe zij het bewijs in de zaak waarderen, wat de drie Russen en één Oekraïner volgens hen precies te verwijten valt en welke straf daarvoor zou moeten volgen. De mannen zouden allemaal hun eigen rol hebben gehad bij het regelen, neerzetten en later weer weghalen van een Buk-raketinstallatie waarmee het toestel van Malaysia Airlines in de zomer van 2014 is neergeschoten. Het OM heeft dit gereconstrueerd op basis van een groot aantal foto's, filmpjes en getuigenverklaringen. Ook zijn er afgeluisterde gesprekken, waarin de verdachten zouden hebben gesproken over de raketinstallatie en het neerschieten van de MH17. Dat wordt vandaag en morgen doorgenomen, net als het forensisch bewijs. Vergissing Veel daarvan is al bekend, maar het wordt geen volledige herhaling van zetten, verwacht internationaal strafrechtdeskundige Marieke de Hoon van de Universiteit van Amsterdam. "Nu krijgen we per verdachte te horen wat hij precies zou hebben gedaan, waardoor de MH17 werd neergeschoten. Het OM moet het bewijs gaan koppelen aan de misdrijven die ten laste zijn gelegd: het neerhalen van de MH17 en de moord op alle 298 inzittenden." Om deze misdrijven te kunnen bewijzen, moet er opzet in het spel zijn. Uit onderschepte gesprekken blijkt dat het neerschieten van de MH17 een vergissing is geweest. Zo zou een van de verdachten vlak na de crash hebben gemeld dat er een Oekraïens gevechtsvliegtuig was neergehaald. Volgens een getuige was de verbijstering groot toen het een passagierstoestel bleek te zijn.

Aan de andere kant was het nadrukkelijk de bedoeling een vliegtuig neer te schieten, zegt het OM. Daarvoor werd tenslotte die raketinstallatie geregeld. Daarmee hebben de verdachten een fatale vergissing op de koop toe genomen, redeneert justitie. De Hoon: "Voor het OM maakt het niet uit of ze een militair toestel of een burgertoestel hebben geraakt. Ze mochten die Buk niet afvuren. Daar zouden ze de inzittenden van welk vliegtuig dan ook mee doden en dat is in strijd met het oorlogsrecht. Door de raket toch af te vuren, accepteerden ze volgens het OM ook de aanmerkelijke kans een passagiersvliegtuig te raken en daarmee op moord of doodslag." Voor moord moet het OM bewijzen dat het neerschieten met voorbedachten rade gebeurde. De officieren stellen dan ook dat het neerhalen van een vliegtuig langdurig is voorbereid. "Het OM zal betogen dat zij de gelegenheid hebben gehad van het plan af te zien, maar het toch hebben doorgezet." De vraag is welke straf daar dan op zou moeten volgen. Woensdag maken de officieren van justitie hun eis bekend.

Levenslang? Dat het OM zal vragen om een lange gevangenisstraf ligt voor de hand, maar of dat levenslang zal zijn is niet bij voorbaat zeker. "Het is niet zo dat moedwillig de MH17 is neergeschoten", zegt De Hoon. "Dat maakt voor de schuldvraag niet uit, maar het kan wel uitmaken voor de strafmaat." Ze verwacht dat de strafeis ook nog wel eens per verdachte kan verschillen, afhankelijk van de rol die zij hebben gespeeld bij het neerschieten van het vliegtuig. In april dit jaar publiceerde Nieuwsuur een verhaal over duizenden afgeluisterde telefoongesprekken van een van de verdachten: Sergej Doebinski. Met die tapes maakte NOS op 3 dit interactieve verhaal. Je kunt horen welke rol alle vier de verdachten uit de zaak hadden in de uren rond de ramp: