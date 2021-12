Politie VS houdt verdachte aan in 43 jaar oude moordzaak

De politie in de Amerikaanse staat Colorado heeft een verdachte aangehouden in een decennia oude moordzaak. De nu 76-jarige Mark Stanley Personette wordt aangeklaagd voor de moord op de 15 jaar oude Marissa Harvey in 1978 in San Francisco.

Personette werd aangehouden in een buitenwijk van de stad Denver, na een gezamenlijke inspanning van de politie in San Francisco, de FBI en de lokale politie.

Marissa Harvey uit New York ging destijds in de paasvakantie op visite bij haar familie in San Francisco. Ze keerde niet terug van een bezoek aan het Golden State Park. Een dag later werd haar lichaam gevonden in een nabijgelegen park. Ze was gewurgd.

Volgens de politie in San Francisco werden na de moord alle beschikbare technologische middelen aangewend om de zaak op te lossen. Toch leidden alle aanwijzingen tot niets en de zaak werd een cold case.

Doorbraak

Pas in oktober vorig jaar kwam daar verandering in. Dankzij "geavanceerde onderzoeksmethoden" kwam Personette in beeld, aldus een verklaring van de politie. Om welke methoden het gaat, is niet bekendgemaakt.

"Meer dan veertig jaar hebben de familieleden van Marissa Harvey zich onafgebroken ingezet om de moordenaar voor het gerecht te brengen", zegt een politiechef. "We hopen dat deze ontwikkeling in de zaak de steun en afsluiting bieden die ze nooit hebben gehad." Hij dankte forensisch experts en andere "onvolprezen helden" voor de doorbraak.

Personette wordt binnenkort mogelijk ook in andere onopgeloste moordzaken als verdachte aangemerkt, zegt de politie. Over zijn criminele verleden is geen informatie vrijgegeven.