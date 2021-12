Topzaakwaarnemer Raiola heeft een wild plan: 'Schaf transfersommen af'

Raiola heeft een drastisch tegenvoorstel voor de FIFA. "Schaf de transfersom af", zegt de Haarlemmer. "Dan gaan we het alleen nog over salarissen hebben. Het hele systeem is verkeerd. Het is bedacht door mensen die geen verstand hebben van het vak."

"Een zaakwaarnemer moet zoveel mogelijk voor de speler verdienen. Wat wordt bij dit plan hoger? De transfersom of het salaris? Eigenlijk zegt de FIFA hiermee dat ze niet ingaan tegen de transfersommen, maar wel tegen de salarissen. De onderhandelingspositie van de spelers komt zo in het nauw."

Topzaakwaarnemer Mino Raiola is het daar niet mee eens. "Ik pik het niet", zegt de belangenbehartiger van onder anderen Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic in Studio Voetbal.

"Ajax laat echt zien dat ze hem terug willen hebben. Het gevoel is goed. We proberen er tussen de clubs uit te komen. Hij moet zoveel mogelijk spelen en Leipzig is op dit moment een beetje de weg kwijt."

Gravenberch (contract tot medio 2023) is volgens Raiola op dit moment niet bezig met contractverlenging bij Ajax en de zaakwaarnemer verwacht verder niet dat Noussair Mazraoui. (contract tot medio 2022) in de winterstop bij Ajax vertrekt of dat er contractverlenging komt. "Er zijn verschillen van mening over de financiële status van de speler."

Dan is er nog De Ligt. De 22-jarige verdediger stapte in 2019 van Ajax over naar Juventus. Nu praat Raiola openlijk over een vervolgstap voor de Nederlandse international.

"De clubs waar Matthijs heen zou kunnen, kunnen we allemaal bedenken", zegt Raiola. "Dan praat je met alle respect niet over Fortuna Düsseldorf. In de zomer moeten we kijken of er clubs in de markt zijn. Dat kan de Premier League, maar ook FC Barcelona, Real Madrid of Paris Saint-Germain zijn."