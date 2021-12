Na zeven zeges op rij verspeelt Real Madrid weer eens punten

Cádiz had vorig seizoen gestunt met een zege in Bernabeu en verkocht ook nu z'n huid duur. Real, dat de afgelopen weken swingde, speelde in een te laag tempo om de bezoekers te verontrusten.

Voor rust diende doelman Jeremías Ledesma zich alleen te strekken bij een pegel van Federico Valverde. Voor het eerst in twee maanden stond Eden Hazard weer in de basis, maar hij voegde weinig toe. Reals druk nam wel toe, maar ondanks meer dan 80% balbezit, kreeg het Cádiz nauwelijks aan het wankelen.

Betis verliest

Real Betis, de nummer drie, verloor in Bilbao van Athletic Club: 3-2. Betis kreeg veel meer kansen, maar verspeelde na rust een 2-1 voorsprong.