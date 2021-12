Zoon: 'Peter R. de Vries had wel beveiliging gewild'

Peter R. de Vries stond wel degelijk open voor beveiliging, dat zegt zijn zoon Royce tegen Nieuwsuur. Royce de Vries reageerde in Nieuwsuur op een niet eerder uitgezonden interview met zijn vader. Die spreekt in dat vraaggesprek over de moord op Derk Wiersum, "Als je dit terugkijkt met de kennis van nu dan is het wrang om te zien. Hij praat toch een heel klein beetje over zichzelf", zegt Royce.

Zijn vader heeft het in het bewuste interview onder andere over het ontbreken van persoonsbeveiliging bij Derk Wiersum. Dat wil volgens Peter R. niet zeggen dat er dan helemaal geen beveiliging mogelijk is. Het kan ook op een andere manier. Royce de Vries heeft zich gestoord aan het feit dat werd gezegd dat Peter R. de Vries geen beveiliging wilde. "Hij had zeker een vorm van beveiliging gewild, maar geen persoonsbeveiliging."

Er zijn gesprekken over beveiliging gevoerd, maar volgens Royce de Vries was de communicatie met de overheid hierover niet optimaal. Ook al probeerde Peter R. de Vries er er over in contact te komen. "Hij heeft echt wel aan de bel getrokken."

Uit het gesprek dat Nieuwsuur met Peter R. de Vries voerde wordt duidelijk dat hij zich realiseerde dat hijzelf een groot risico liep. De moord op Wiersum omschrijft hij als een "represaillemaatregel" en een waarschuwing: "Iedereen om wie jij geeft loopt gevaar. Als wij de kans krijgen zullen we die doodschieten."

'Bevestigd in mijn gevoel'

Peter R. de Vries praat verder ook over een onderzoek dat er zou moeten komen naar de moord op Wiersum. "Ik sta zelf op het standpunt dat dit zo'n schokkende moord is dat extra onderzoek op zijn plaats is. Het verbaast mij dat dit niet gebeurd is. Hier had door een onafhankelijke commissie of een parlementaire commissie naar moeten worden gekeken."

Hij stelt zichzelf in het gesprek de vraag: "Wat is de rol geweest van de overheid? Wie heeft er steken laten vallen? Hadden ze dingen moeten doen die niet zijn gedaan. Ik vind dat de familie daar recht op heeft."

Royce de Vries voelt zich door deze teksten van zijn vader gesterkt in de strijd die hij is aangegaan om een onafhankelijk onderzoek van de grond te krijgen. Hij zette zich in om te zorgen dat niet alleen de moord op zijn vader, maar ook die van de andere betrokkenen bij het Marengo-proces te onderzoeken. "Het gaat om drie moorden. Heel mooi om de bevestiging van mijn vader te zien. Ik heb dit meer vanuit mijn gevoel gedaan. Mooi om te zien dat mijn vader er ook voor gepleit heeft."

Royce de Vries denkt niet dat het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op korte termijn al resultaat oplevert. " Het zit nog in de beginfase. Ik denk dat we eind 2022 zijn voor we echt een conclusie gaan krijgen."

'Baan erbij gekregen'

Ondertussen probeert de familie De Vries het levenswerk van Peter R. voort te zetten. Zo zet Royce zich in voor de zaak Nicky Verstappen en de Puttense moordzaak. Zijn zus voor de Stichting De Gouden Tip. "We hebben er een baan bijgekregen. We proberen op te pakken waar mijn vader mee bezig was. We kunnen nooit het gat vullen, maar als we allemaal wat doen komen we in de buurt", zegt Royce de Vries.

Toch gaat het naar omstandigheden wel goed, zegt Royce. "Er zijn nog emoties bij ons. Iedere keer als het de 6e of de 15e is staan we er even bij stil."

Bekijk hier het hele gesprek met Royce de Vries: