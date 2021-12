Napoli wint topper tegen AC Milan en neemt tweede plaats in Serie A over

In het spoor van koploper Internazionale heeft Napoli de tweede plaats van AC Milan overgenomen. De topper tussen de twee achtervolgers in de Serie A eindigde in 1-0 voor Napoli, nadat één minuut voor tijd de gelijkmaker van Milan werd afgekeurd.

Dankzij de zege heeft Napoli nu evenveel punten als Milan, dat van de tweede naar de derde plaats is gezakt. Inter is de lachende derde, want de voorsprong van de koploper blijft vier punten.

In San Siro maakten Milan en Napoli er een aantrekkelijk duel van. Al binnen vijf minuten kwamen de bezoekers op voorsprong. Eljif Elmas kon uit een hoekschop van aanvoerder Piotr Zielinski vrij binnenkoppen.