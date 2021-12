Kleermaker maakt met een jaar vertraging succesvol debuut op WK darts

Martijn Kleermaker heeft zich bij het WK darts in Londen gerevancheerd voor de zeperd van vorig jaar. Hij zag destijds zijn debuut in duigen vallen door een coronabesmetting, maar pakte de herkansing met beide handen aan door in de eerste ronde met 3-1 af te rekenen met de Griek John Michael.

Een verrassing was de overwinning niet, gezien de ranking van beide spelers. De 30-jarige Kleermaker mocht de partij beginnen, brak zijn opponent ondanks een aantal missers op de dubbel - "Ik was schijtnerveus", bekende hij na afloop - en haalde de eerste set binnen met een prachtige 156-finish.

In de tweede set hadden beide darters veel moeite met de dubbels, wat resulteerde in drie breaks. Twee daarvan kwamen op naam van The Dutch Giant, een bijnaam die naast de een kop kleinere Griek extra cachet kreeg.

Hoog tempo

Met een 2-0 voorsprong op zak begon Kleermaker aan de derde set en lag de winst voor het grijpen. Eén break werd hem echter fataal. Maar verder liet de in een hoog tempo gooiende Harderwijker het niet komen. Na een twaalfdarter en een elfdarter miste hij drie matchdarts, maar op de vierde was het raak op tops.