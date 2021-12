Protest in tientallen Poolse steden tegen omstreden mediawet

Met de wet wil de regering onder leiding van de rechts-nationalistische partij PiS voorkomen dat bedrijven van buiten de EU een meerderheidsbelang hebben in Poolse mediabedrijven. Volgens critici is de wet gericht tegen de kritische nieuwszender TVN, die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse mediabedrijf Discovery.

In meer dan honderd Poolse gemeenten zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de omstreden mediawet, die op vrijdag is aangenomen door het Poolse parlement.

Meer weten over de mediawet in Polen? Lees erover in dit artikel .

Bogdan Klich, senator en lid van de oppositie, nam deel aan het protest in Krakau. "Dit gaat niet alleen over de toekomst van TVN", zei hij bij de protestbijeenkomst in de op een na grootste stad van Polen. "Het gaat over de toekomst van de vrijheid van meningsuiting en van de democratie."

Onverwachtse stemming

De mediawet was in augustus al aangenomen door het Poolse parlement, de Sejm, waar PiS een meerderheid heeft. Maar een maand later werd de wet in de Senaat verworpen; daar is de PiS in de minderheid. Om die blokkade van de Senaat te overrulen, moest de wet nogmaals aangenomen worden door de Sejm.

Dat is vrijdag dus gebeurd. De stemming was onverwachts: hij stond niet op de agenda van het lagerhuis en werd op het laatste moment besproken en behandeld. Dat duurde slechts een paar minuten.