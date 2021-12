NEC passeert Go Ahead Eagles na overwinning in Deventer

NEC heeft zich op de tiende plek in de eredivisie genesteld door drie punten te pakken bij Go Ahead Eagles. De strijd tussen de gepromoveerde ploegen eindigde in 0-2 voor de Nijmegenaren.

Daardoor zakte Go Ahead Eagles een plekje en heeft het nu een punt achterstand op NEC. Elayis Tavsan zorgde voor het hoogtepunt van de middag na bijna een half uur spelen.

De aanvaller kreeg de bal voor zijn voeten na een afgeslagen corner en bedacht zich geen moment. Tavsans uithaal was fraai en bleek onhoudbaar voor Eagles-keeper Warner Hahn.

Verdubbelde voorsprong door penalty

Nog voor rust viel de tweede Nijmeegse goal. Luuk Brouwers hield NEC'er Cas Odenthal vast in de zestien en dat ontging scheidsrechter Erwin Blank niet. De toegekende strafschop werd door Jordy Bruijn binnengeschoten.