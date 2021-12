Massale protesten met tienduizenden betogers in Sudan, traangas ingezet

In Sudan zijn mensen massaal de straat op gegaan uit protest tegen het leger. In de hoofdstad Khartoem waren vanmiddag vele tienduizenden mensen op de been. Ook in andere steden waren demonstraties.

Betogers liepen in de hoofdstad naar het presidentieel paleis, waar legerleider generaal Burhan vaak verblijft. Ze riepen hem op af te treden, waarop het leger antwoordde met traangas en flitsgranaten.

Massaprotesten leidden in 2019 tot het einde van het dertigjarige bewind van de Sudanese dictator Omar al-Bashir. Tot voor kort deelden het leger en burgergroepen de macht in een overgangsregering. Het leger had de macht vorige maand moeten overdragen aan een burgerregering, die de weg zou plaveien naar nieuwe verkiezingen in 2023.

Beelden van de protesten: