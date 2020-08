Nederlandse jeugdinternational Mbuyamba verruilt Barcelona voor Chelsea

De 18-jarige jeugdinternational Xavier Mbuyamba heeft de overstap gemaakt van FC Barcelona naar Chelsea.

Mbuyamba maakte afgelopen zomer een opmerkelijke transfer van MVV Maastricht naar Barcelona, waar hij uitkwam voor het Onder 19-elftal. Bij MVV debuteerde de zoon van een Nederlandse moeder en Congolese vader al op zijn zestiende in het eerste elftal.

De bijna twee meter lange Mbuyamba stond vorig jaar ook al in de belangstelling van Chelsea en trainde toen een tijdje mee. Engelse kranten schreven al over 'de nieuwe Virgil van Dijk'. Maar het door de FIFA opgelegde transferverbod voor Chelsea gooide roet in het eten.

Nu verhuist de Nederlander alsnog naar Londen. De centrale verdediger heeft een contract getekend tot medio 2023 en sluit in eerste instantie aan bij de beloftes.