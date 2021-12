Ook in Alta Badia nog geen olympisch ticket voor skiër Meiners

Vorige week nog miste Meiners de tweede run op 0,21 seconde en zat er muziek in zijn skiën. Zondag op de grillige en moeilijke Gran Risa-piste lukte het vanaf het begin niet om ritme te krijgen. "De kanten van mijn ski's waren iets te scherp voor de agressieve sneeuw hier, waardoor ik al snel tijd verloor", aldus Meiners.

Henrik Kristoffersen ging er vandoor met de winst. In 2019 won de Noor ook al in Alta Badia. Met de winst maakte Kristoffersen een einde aan bijna twee jaar kwakkelen en zoeken naar de juiste vorm. Het was de 24ste zege in zijn carrière.

Nieuwe kans

Maarten Meiners krijgt morgen meteen een nieuwe kans om zich te revancheren voor de tegenvaller van zondag . Dan staat er in Alta Badia opnieuw een reuzenslalom op het programma.