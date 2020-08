Utrecht imponeert een helft, roep om versterking steeds luider bij Heerenveen

Na bijna een halfjaar heeft FC Utrecht weer voor zijn eigen supporters kunnen spelen in Stadion Galgenwaard. De laatste keer was bij de zege op Ajax, die een plek in de bekerfinale opleverde die nooit gespeeld werd. Drie weken voor aanvang van de nieuwe jaargang werd donderdagavond Heerenveen in een oefenduel opzijgezet (4-1).

Utrecht voelt zich nog steeds bestolen na het abrupte eind van vorig seizoen. Maar de laatste weken werd er daadkrachtig gehandeld op de transfermarkt, waarmee een duidelijk signaal werd afgegeven dat het vizier weer op de toekomst is gericht.

En over de toekomst gesproken, in het kader van zijn trainersopleiding stond Utrecht eenmalig onder leiding van assistent Rick Kruys. De assistent van John van den Brom zag zijn ploeg vooral in de eerste helft bij vlagen uitstekend combineren.