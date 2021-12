Aanknopingspunt Feyenoord na Klassieker: 'Ajax er slecht uit laten zien'

"We speelden tegen een tegenstander die dit seizoen heel vaak heel goed is geweest en die hebben we er vandaag heel slecht uit laten zien. Dat is een belangrijk aanknopingspunt. Nu is de vervolgstap die wij moeten maken om bij dit soort weerstand ook áán de bal nog beter te worden. Ik zag dat we dat in de tweede helft langzaam aan het oppakken waren. En ik vond ons fysiek ook uitstekend, ondanks dat we woensdag ook gespeeld hebben."

"In de eerste helft gebeurt eigenlijk helemaal niks voor beide goals. Totdat we een eigen goal maken", blikte Slot terug. Maar hij keek ook vooruit.

Ook Ten Hag was getuige geweest van een wedstrijd waarin veel fout ging. "Het waren twee ploegen die met een heel hoge intensiteit speelden. Als ik naar mijn ploeg kijk, dan kon Feyenoord weinig druk krijgen op onze opbouw. Maar uiteindelijk leverde dat niet heel veel kansen op. Ook door verkeerde keuzes."

De tevredenheid zat 'm dan ook voor een groot deel in het verschil met een week geleden, toen in eigen huis werd verloren van AZ. "Vorige week werden we afgetroefd in de duels. Vandaag waren we beduidend scherper. Maar we hadden wel beter de vrije man kunnen benutten", aldus de coach die zich na rust gedwongen voelde Davy Klaassen in te brengen. "Omdat we de slag op het middenveld gingen verliezen."

Berghuis: 'Had er veel zin in'

Voor Ajacied Steven Berghuis was het in meerdere opzichten een bijzondere dag. Allereerst omdat hij zijn dertigste verjaardag vierde, maar ook vanwege zijn terugkeer in De Kuip, waar hij de afgelopen vijf seizoenen zijn kunsten vertoonde.

"Nee, ik keek er niet tegenop om hierheen te gaan. Ik had er heel veel zin in. Al was het wel jammer dat het zonder publiek was."