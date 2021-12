PSV halverwege seizoen eerste na zege bij RKC: 'Trots, het was niet eenvoudig'

De eerste plaats na zeventien speelronden in de eredivisie, halverwege, is voor PSV. De Eindhovenaren lieten zich niet verrassen bij RKC Waalwijk en boekten een simpele 4-1 overwinning. Invaller Yorbe Vertessen wees PSV de weg in Brabant.

PSV had vanaf de start een enorm overwicht, maar de eerste treffer liet even op zich wachten. Het was lastig een gaatje te vinden in de RKC-defensie. Nog voor de openingsgoal moesten Ritsu Doan en Bruma het veld geblesseerd verlaten. Doan viel na een botsing met Alexander Büttner uit met een hoofdwond en Bruma had last van zijn hamstring.

Gouden invalbeurt Vertessen

De noodgedwongen wissels pakten goed uit voor PSV. Naast Carlos Vinícius viel ook Vertessen in en de snelle aanvaller schoot PSV koud in het veld op voorsprong. Een voorzet van Cody Gakpo kwam net achter de Belg terecht, maar die deed een paar passen achteruit en schoot vervolgens fraai raak.