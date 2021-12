City soeverein naar achtste zege op rij, Liverpool en Chelsea morsen punten

Regerend Engels kampioen Manchester City heeft op bezoek bij Newcastle United zijn achtste competitiezege op rij geboekt. De koploper van de Premier League klopte de nummer negentien zonder problemen met 4-0.

Nummer twee Liverpool verspeelde punten bij Tottenham Hotspur en zag de achterstand oplopen tot drie punten.

Op St James' Park kreeg City de 1-0 cadeau. Ciaran Clark bukte na een voorzet van João Cancelo, doelman Martin Dubravká bleef versteend op zijn lijn staan en Rúben Dias kopte van dichtbij raak. Met een daverend schot tekende Cancelo na een half uur voor 2-0.

Korte opleving Newcastle

Newcastle leefde kort voor rust wel even op, maar werd daarna weer bij vlagen zoek gespeeld. Dubravka hield Gabriel Jesus en Raheem Sterling nog van scoren af, maar was kansloos op een mooie volley van Riyad Mahrez, die een voorzet van Oleksandr Zintsjenko ineens op de slof nam. In de slotfase liep Sterling een voorzet van Cancelo binnen.