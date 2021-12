City soeverein naar achtste zege op rij, gehavend Chelsea morst punten

Het verschil met nummer twee Liverpool op de ranglijst is vier punten. De Reds spelen zonder onder anderen de op corona positief geteste Virgil van Dijk om 17.30 uur uit tegen Tottenham Hotspur.

City verspeelde voor het laatst punten in de Premier League op 30 oktober, toen de ploeg van coach Pep Guardiola thuis met 2-0 verloor van Crystal Palace. Nadien volgden overwinningen op Manchester United, Everton, West Ham United, Aston Villa, Watford, Wolverhampton Wanderers, Leeds United en nu Newcastle, met een doelsaldo van 24 voor en 3 tegen.

Geen uitstel voor Chelsea

Vanwege zeven coronagevallen in de selectie had Chelsea de Premier League verzocht het uitduel met Wolverhampton Wanderers uit te stellen, maar het kreeg nul op het rekest. Met Hakim Ziyech in de basis morste Chelsea na de 1-1 tegen Everton opnieuw punten.

Het werd 0-0 tegen de club van de Nederlandse jeugdinternational Ki-Jana Hoever.