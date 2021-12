Van de Zandschulp sluit fraai tennisjaar af als Nederlands kampioen

Van de Zandschulp, ook winnaar in 2016, bereikte dit jaar verrassend de kwartfinales van de US Open en klom zo op naar de 57ste plaats op de wereldranglijst. Toch had hij zijn handen vol aan Brouwer, de mondiale nummer 366 die op ITF-niveau uitkomt.

Van de Zandschulp speelde aanvankelijk slordig en liep hoofdschuddend over de baan. Zoals vaker dit jaar kwam hij op achterstand om zich erna op te richten. De linkshandige Brouwer werd onder druk gezet en die had daar geen antwoord op.

Primeur Lamens bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de titel naar Suzan Lamens. In de eindstrijd was ze een maatje te groot voor Stephanie Visscher: 6-3, 6-2. Tophonderspeelster Aranxta Rus was niet van de partij in Amstelveen.

Op de wereldranglijst staat Lamens ruim boven Visscher (284 om 703) en ook op de baan kwam dat verschil tot uiting. Op alle fronten troefde de 22-jarige Lamens, die voor het eerst nationaal kampioen werd, haar één jaar jongere opponente af.