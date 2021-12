Henk Veerman bezorgt Heerenveen zege tegen gedecimeerd Cambuur

Cambuur-trainer Pascal Bosschaart, die nog altijd de zieke Henk de Jong vervangt, greep noodgedwongen in en bracht rechtsback Jhondly van der Meer voor rechtsbuiten Nick Doodeman.

Enkele minuten later haalde Makkelie een rode kaart uit zijn borstzak na een harde overtreding van Cambuur-verdediger Doke Schmidt op Tibor Halilovic. De charge van Schmidt leidde even tot een opstootje tussen spelers van beide ploegen, maar de rust keerde vrij snel terug.

Na een vuurwerkshow net buiten het stadion ontbrandde de derby binnen de lijnen ook rap. Henk Veerman benutte een penalty na een handsbal van Calvin Mac-Intosch. Scheidsrechter Danny Makkelie had de bal op de stip gelegd na het terugkijken van de beelden.

De eerste Friese derby sinds 31 januari 2016 is een prooi geworden voor sc Heerenveen. Cambuur, dat een groot deel van het duel met tien man speelde na rood voor Doke Schmidt, kreeg in Leeuwarden met 2-1 klop. Henk Veerman maakte vlak voor tijd het verschil.

De thuisploeg kwam in het vervolg een aantal keren goed weg bij kansen voor Anthony Musaba, die onder meer de paal raakte, maar weerde zich wel kranig. Met een man minder wist het na een halfuur zelfs de gelijkmaker aan te tekenen. Roberts Uldrikis kopte een vrije trap van Robin Maulun tegen de touwen.

Heerenveen, met rouwbanden wegens het overlijden van de vader van linksback Lucas Woudenberg, toonde na rust enige beterschap. Cambuur werd af en toe teruggedrongen en moest mogelijkheden toestaan voor onder anderen Henk Veerman (net over), Woudenbergs vervanger Rami Kaib (naast) en Joey Veerman (redding Sonny Stevens).

Penaltyclaim

Cambuur kwam tot enkele tegenstoten en claimde een strafschop, nadat Uldrikis de bal op de arm van Joey Veerman had geschoten. Makkelie, en ook de VAR, wuifden de protesten van de Leeuwarders weg.

In de slotfase moest Heerenveen-doelman Xavier Mous handelend optreden bij een inzet van Uldrikis. Aan de overzijde knalde Halilovic op de lat, maar niet veel later was het toch raak. Henk Veerman kopte uit een voorzet van Kaib de winnende treffer achter Stevens, al kreeg Alex Bangura nog een kans namens Cambuur. Mous bracht redding.

Na het laatste fluitsignaal werd het nog even onvriendelijk. Uiteindelijk liep dat ook met een sisser af. Op de ranglijst is het gat tussen de nummers acht (Cambuur) en negen (Heerenveen) nu nog maar twee punten.