Tientallen aanhoudingen bij Kuip voor wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax

Bij De Kuip in Rotterdam zijn tientallen aanhoudingen verricht voorafgaand aan de klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Volgens de politie gaat het om aanhoudingen voor onder meer bezit van vuurwerk en verstoring van de openbare orde.

Bij het stadion hadden honderden aanhangers van Feyenoord zich verzameld. De spelersbus van Ajax werd bij aankomst bekogeld met vuurwerk en rookbommen. Tientallen relschoppers gooiden met vuurwerk en flessen naar de politie.

Supporters werden met behulp van waterkanonnen verdreven. De politie zegt dat dit nodig was om de rust te herstellen. "De groep bleef actief en die wilden we daar weg hebben", laat een woordvoerder aan Rijnmond weten. Inmiddels is het parkeerterrein bij De Kuip grotendeels leeg.

Om hoeveel aanhoudingen het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. "Er worden nog steeds mensen aangehouden, dus het aantal blijft oplopen", zegt een woordvoerder.

De wedstrijd was extra beladen vanwege de aanwezigheid van Steven Berghuis, die afgelopen zomer de veelbesproken overstap maakte van Feyenoord naar Ajax.