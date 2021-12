Feyenoord nekt zichzelf tegen Ajax met een eigen doelpunt en strafschop

Ajax heeft Feyenoord z'n eerste thuisnederlaag van het seizoen bezorgd. Hoewel de landskampioen grote delen van de wedstrijd werd teruggedrongen, gingen de Amsterdammers na een eigen doelpunt van Marcos Senesi en een strafschop van Dusan Tadic met een 2-0 zege op zak naar huis. Ajax nam door de overwinning in De Kuip de koppositie over van PSV, dat later vandaag op de bezoek gaat bij RKC, en zette de Rotterdamse rivaal op drie punten achterstand. Voor Feyenoord was het de tweede tik binnen enkele dagen: woensdag werd de ploeg van Arne Slot ook al door FC Twente uit het bekertoernooi geknikkerd. Lege Kuip, toch vuurwerk Net als afgelopen mei (0-3) moest De Klassieker in De Kuip het als gevolg van de coronamaatregelen zonder publiek stellen, maar de traditionele rookwolken vooraf ontbraken niet. Veel vuurwerk kwam van buiten het stadion, maar de clubleiding had ook het nodige vuurwerk in De Kuip laten afsteken om de sfeer er toch een beetje in te krijgen. De eerste kans was na een kleine tien minuten voor Ajax, toen Steven Berghuis, voor het eerst sinds zijn veelbesproken vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer terug in De Kuip, van net buiten het strafschopgebied kon aanleggen. De jarige job - 30 jaar geworden - schoot hoog over.

Steven Berghuis in Ajax-shirt terug in De Kuip - Pro Shots

Ajax leek even het initiatief te kunnen nemen, maar een blessure van Lisandro Martínez gooide roet in het eten. Een korte behandeling aan de zijlijn baatte niet en dus moest Erik ten Hag al vroeg in de wedstrijd wisselen: Nicolas Tagliafico maakte zijn entree en nam linksachter de plaats in van de naar het centrum van de verdediging verhuizende Daley Blind. Mannetje meer De paar minuten met een mannetje meer op het veld leverde wel het eerste Feyenoord-gevaar op, maar ook Jens Toornstra had het vizier te hoog staan. Dan zag de inzet Antony er dreigender uit. De indraaiende bal van Ajax' rechtsbuiten miste maar net de verre bovenhoek. Na een prachtpass van Tyrell Malacia 'over de hele' kon Marcus Pedersen door toedoen van Blind net niet Guus Til in stelling brengen en even later wist de ver uit zijn doel gekomen Remko Pasveer te voorkomen dat Til gevaarlijk kon worden.

Ajax-doelman Remko Pasveer is Guus Til te snel af - ANP

En zo leek de rust zonder treffers te worden bereikt in een duel waarin beide ploegen elkaar stevig in de greep hielden, ten koste van onder meer vijf gele kaarten. Maar dat was buiten Marcos Senesi gerekend. De Argentijn liep kort voor rust een voorzet van Dusan Tadic, diep gestuurd door de verder onzichtbare Berghuis na onnozel balverlies op het middenveld van Toornstra, pardoes in eigen doel. Net als een half jaar geleden, toen Feyenoord de Amsterdammers zelfs twee keer van dienst was. Volgende tegenvaller Een volgende tegenvaller kreeg Feyenoord, dat het duel zonder de geblesseerde centrumverdediger Gernot Trauner was begonnen, in de pauze te verwerken. Luis Sinisterra, toch een van de smaakmakers dit seizoen aan Rotterdamse zijde, bleef in de kleedkamer achter. Vervanger Reiss Nelson had al snel de gelijkmaker op zijn schoen, maar de Engelsman joeg de bal rakelings over de lat. Na een uur, kort voordat Berghuis plaats moest maken voor Davy Klaassen, dacht Feyenoord recht te hebben op een strafschop na hands van Perr Schuurs. De Ajacied had de bal echter via zijn lichaam tegen de arm gekregen, liet scheidsrechter Dennis Higler de thuisploeg weten. De tijd begon te dringen voor het voortdurend aandringende Feyenoord, dat de laatste vier duels met Ajax, niet aan scoren toe was gekomen. En dus maakte in de 69ste minuut supersub Cyriel Dessers zijn opwachting. Hij deed kort daarop zijn faam eer aan, maar aangever Til had buitenspel gestaan.

Reiss Nelson haalt Devyne Rensch onderuit: strafschop Ajax - ANP