Peter R. de Vries wist: hulp aan kroongetuige was levensgevaarlijk

'De boodschap was terreur' - NOS

In het interview blikt de misdaadverslaggever terug op de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. Eerder werd de broer van Nabil B. doodgeschoten. Justitiebronnen houden er sterk rekening mee dat het motief voor de moord op Peter R. de Vries ook te maken heeft met zijn betrokkenheid bij de kroongetuige.

Uit het gesprek dat Nieuwsuur met De Vries voerde wordt duidelijk dat hij zich realiseerde dat hijzelf een groot risico liep. De moord op Wiersum omschrijft hij als een "represaillemaatregel" en een waarschuwing: "Iedereen om wie jij geeft loopt gevaar. Als wij de kans krijgen zullen we die doodschieten".

Ook benadrukt De Vries dat het cruciaal is dat de moord op Wiersum niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuurlijk wordt onderzocht. Op deze manier kan duidelijk worden hoe afwegingen binnen politie en justitie werden gemaakt en waar men eventueel steken heeft laten vallen, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging of dreigingsanalyses.

Overigens is er naar aanleiding van de aanslag op De Vries inmiddels een uitgebreid onderzoek opgestart. Dat wordt uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en neemt alle drie de vermeende moorden rondom de kroongetuige in het Marengo-proces onder de loep.

Tóch uitgezonden

Het gesprek met Peter R. de Vries werd door Nieuwsuur begin dit jaar opgenomen in het kader van onderzoek dat het programma deed naar de moord op Wiersum. Het leidde niet tot uitzending omdat het onderzoek nog te veel vragen open liet. Maar sommige delen uit het gesprek zijn markant omdat de opmerkingen van Peter R. De Vries over de moord op Wiersum, de dreiging en de beveiliging met terugwerkende kracht betekenis krijgen.

Nieuwsuur besloot in overleg met de familie delen van het interview zondag uit te zenden. In de studio praat Jeroen Wollaars er verder over met Royce de Vries, zoon van Peter. De uitzending begint om 21.30 uur op NPO2.

Bekijk in deze video een overzicht van belangrijke momenten uit het leven en de carrière van De Vries: