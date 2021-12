Kromowidjojo pakt WK-goud met tweede tijd ooit, brons voor estafettemannen

De Nederlandse zwemmers hebben op tweede dag van de WK kortebaan twee medailles veroverd. Ranomi Kromowidjojo zwom in Abu Dhabi naar de wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. De Nederlandse estafettemannen veroverden het brons op de 4x50 meter vrije slag. Voor Kira Toussaint eindigde de dag in mineur. De wereldrecordhoudster op de 50 meter rugslag wist zich niet te plaatsen voor de finale. "De pijp is helemaal leeg", reageerde ze geëmotioneerd. Maaike de Waard plaatste zich wel. Bijna een wereldrecord Kromowidjojo zwom in de finale van de 50 meter vlinderslag de tweede tijd ooit (24,44) en rekende af met haar Zweedse rivale Sarah Sjöström, die 0,07 seconde later aantikte. De Amerikaanse Claire Curzan greep het brons. Na afloop viel er bij de winnares toch een lichte teleurstelling te bespeuren. Kromowidjojo, die haar wereldtitel prolongeerde, bleef met haar tijd namelijk slechts 0,06 seconde boven het wereldrecord (24,38) van Therese Alshammar. Ze verbeterde wel haar eigen Nederlands record. "Ik had heel graag nog iets harder gewild, maar mijn snelste tijd ooit vandaag: daar kan ik alleen maar blij mee zijn", reageerde Kromowidjojo.

Kromowidjojo is in topvorm, denkt ze nog aan stoppen? 'Eerst gezellig Kerst vieren' - NOS

De Waard eindigde met 25,12 als zesde in de finale. Stoppen? 'Eerst Kerst' Voor Kromowidjojo was het al de veertiende wereldtitel in het 25 meter-bad. Op de langebaan heeft ze er drie. Zaterdag veroverde 'Kromo' ook goud met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter wisselslag. Kromowidjojo, die haar gouden medaille kreeg uitgereikt van haar net gestopte partner Ferry Weertman, bepaalt na de WK of ze doorgaat met zwemmen. Het is de vraag of haar uitstekende prestaties van deze week invloed hebben op dat besluit. "Ik weet niet of dit mijn hoogtepunt is, ik denk het niet. En moet je dan stoppen of doorgaan?", vroeg Kromowidjojo zich na haar gouden race hardop af. "Tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ik zwem hier nog de 50 vrij, ook weer tegen Sjöström. Eerst dat, en dan lekker gezellig Kerst vieren thuis. Dan zien we wel weer."

Brons voor estafettemannen Jesse Puts, Kenzo Simons, Stan Pijnenburg en Thom de Boer kroonden zich eerder dit jaar tot Europees kampioen op de 4x50 meter vrije slag door de Italianen net aan voor te blijven. Dit keer leek het gat naar de medailles al snel te groot. Bekijk de race en de reactie van de estafetteploeg hieronder.

De VS nam snel een flinke voorsprong, maar Italië en Rusland namen het stokje direct over. Slotzwemmer De Boer ging als vierde het water in en moest een groot gat goedmaken. Dat deed hij met verve. Met de snelste tijd van allemaal bezorgde hij Nederland het brons. Italië was 0,17 seconde sneller en greep de wereldtitel. Het gat tussen Rusland - dat zilver veroverde - en Nederland was slechts 0,03 seconde. Het Oranje-viertal hield titelverdediger Amerika nipt (0,03 seconde) achter zich. "Ik baal echt, we gingen gewoon voor goud. We hadden kunnen winnen", reageerde De Boer teleurgesteld. De Boer vijfde Ruim een uur later zwom De Boer zijn tweede finale. Op de 50 meter vrije slag kwam de 29-jarige Nederlander niet in de buurt van het podium. Met 21,06 kwam hij flink tekort voor het goud. De wereldtitel ging naar de Brit Benjamin Proud, die na 20,45 aantikte.

WK zwemmen live bij de NOS De finaleblokken van de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi zijn tot en met dinsdag rechtstreeks te volgen bij de NOS via radio, televisie en internet.

Marrit Steenbergen eindigde in de finale van de 100 meter wisselslag als zesde met 58,74. "Ik dacht dat er iets meer in zat. Mijn keerpunten waren het allemaal net niet. Dat is wel jammer", reageerde Steenbergen.

Steenbergen zesde in finale 100 meter wisselslag, WK-goud voor Israëlische - NOS