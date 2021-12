Kuivenhoven op tijd weer bij de les en bereikt tweede ronde op WK darts

Darter Maik Kuivenhoven heeft de tweede ronde op de WK darts bereikt. Kuivenhoven rekende in drie sets af met de Australiër Ky Smith. Diens vader Raymond slaagde er eerder deze week wel in de tweede ronde te halen. Niet eerder in de geschiedenis van de wereldkampioenschappen darts deden een vader en een zoon mee aan dezelfde editie van de WK. Smith richt zich op na foutjes Kuivenhoven Kuivenhoven, de nummer 56 op de wereldranglijst, won zijn eerste leg. Vervolgens brak hij Smith en daarmee kreeg de Zuid-Hollander de kans de set naar zich toe te trekken. Hij werd echter direct teruggebroken, maar daarna sloeg Kuivenhoven alsnog toe. Ook de tweede set ging zonder al te veel problemen naar Kuivenhoven, die aan het begin van de derde set even niet bij de les was. Hij gaf Smith, die naarmate zijn achterstand groeide een vrij wanhopige indruk begon te maken, de kans zich terug te vechten in de wedstrijd. Smith won de derde set, maar in de vierde set wist Kuivenhoven de Australiër twee keer te breken, voldoende op de wedstrijd te beslissen. Maandagavond speelt de Nederlander, die voor het eerst in zijn carrière de eerste ronde op het WK overleefde, tegen James Wade, de nummer vier van de wereld.

Het middagprogramma op 19 december bij de WK darts - NOS

Van de tien Nederlandse deelnemers zitten er nog acht in het toernooi. Voor Jermaine Wattimena (eerste ronde) en Chris Landman (tweede ronde) is het doek al gevallen. Van Gerwen door na stroeve start Michael van Gerwen is de enige Nederlander die al zeker is van een plek in de derde ronde. Zaterdagavond rekende de Brabander met 3-1 af met de Engelsman Chas Barstow. Van Gerwen verloor de eerste set na zeven kansen op een dubbel te hebben gemist, maar trok de wedstrijd daarna toch vrij soepel naar zich toe. "Dat geeft niet heel veel vertrouwen", blikte Van Gerwen terug op zijn teleurstellende eerste set. "Je doet jezelf onnodig veel pijn, maar wat doe je ertegen?" Bekijk hieronder het interview met Van Gerwen:

Van Gerwen: 'Je doet jezelf onnodig veel pijn, maar wat doe je ertegen?' - NOS

Zondagavond komt onder anderen Fallon Sherrock in actie in de eerste ronde van de wereldkampioenschappen. Ze neemt het op tegen Steve Beaton, in 1996 wereldkampioen bij de inmiddels failliete dartsbond BDO. Sherrock was twee jaar geleden de eerste vrouw ooit die het hoofdtoernooi wist te bereiken. "Ik wil Fallon de goede darter zijn. Niet alleen die vrouw die een man verslaat", zegt ze aan de vooravond van haar tweede deelname. "Uiteindelijk draait het gewoon om het spelletje." Bekijk hieronder een reportage over Sherrock: