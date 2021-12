Arrestaties na achtervolging op A2, zware wapens in beslag genomen

In Amsterdam zijn gisteren zeven arrestaties verricht, waarbij bij een aantal verdachten zware wapens in beslag zijn genomen. Dit gebeurde op de A2 en in een woning in Amsterdam. De arrestaties zijn gedaan in een groot lopend onderzoek van de politie.

De arrestaties houden verband met de tijdelijke afsluiting van de A2 bij Vianen van gisteravond. Na een achtervolging op de A2 werden twee mensen gearresteerd. De politie wilde hun auto controleren, waarna ze op hoge snelheid wegreden.

De verdachten gooiden op de vlucht voor de politie een tas uit de auto. Agenten dachten dat er explosief materiaal in kon zitten en schakelden het Team Explosieven Verkenning in. In de tas zijn zware wapens gevonden, laat de politie vandaag weten.

Verdere informatie over de verdachten en het lopende onderzoek is niet bekendgemaakt.