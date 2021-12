Zwitserland wijst Russische zakenman uit naar VS, Kremlin boos

Zwitserland heeft een Russische zakenman, die banden heeft met het Kremlin, uitgewezen naar de Verenigde Staten. De Rus, Vladislav Kljoeshin, werd in maart van dit jaar op verzoek van de Amerikanen opgepakt. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij, samen met anderen, gegevens van Amerikaanse bedrijven heeft gehackt. Met de handel daarin zou hij tientallen miljoenen dollars hebben verdiend.

Kljoeshin probeerde zijn uitlevering aan te vechten. Volgens hem zijn de aanklachten gefabriceerd en zal hij in de VS geen eerlijk proces krijgen. Een Zwitserse rechtbank oordeelde vorige week dat er geen reden is om aan de onafhankelijkheid van de rechtsgang in de Verenigde Staten te twijfelen en gaf definitief groen licht voor de uitlevering.

De zakenman werd gisteravond begeleid door Amerikaanse politiemensen naar het vliegveld van Zurich gebracht, vanwaar zijn vliegtuig naar de VS vertrok.

'Jacht van Washington'

Kljoeshin is de eigenaar van het bedrijf M31, dat geld verdient met het monitoren van media en diensten op het gebied van digitale veiligheid. Op de site van M31 staat dat het bedrijf werkt voor het kantoor van de Russische president en de Russische overheid.

Rusland heeft boos gereageerd en spreekt van een "overhaaste uitlevering". Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat er sprake is "een nieuwe aflevering in de jacht van Washington op Russische burgers in derde landen". De spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten zijn de afgelopen tijd verder opgelopen, vooral vanwege de situatie in Oekraïne.