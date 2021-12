Feyenoorder Sinisterra sterker door ongebreideld optimisme en mamá Marta

Als gelovig man dankt Sinisterra hogere machten dat hij zondag in De Kuip aanwezig kan zijn bij de mooiste wedstrijd uit Nederlandse competitie. Een treffen van welhaast Zuid-Amerikaanse allure, op een echte grasmat bovendien. Voor hem geen kunstgras, sinds hij in februari 2020 op bezoek bij PEC Zwolle een ernstige kruisbandblessure opliep.

Feyenoord tegen Ajax, het is wat Deportivo Cali tegen Tolima in zijn geboorteland is. Een klassieker. Een kraker. Vele malen meer dan zomaar een wedstrijd.

Voor mensen die de juiste instelling hebben, is niets onmogelijk. Het is dat de wieg van Luis Fernando Sinisterra Lucumi op 17 juni 1999 in het Colombiaanse Santander de Quilichao stond. Anders had de linksbuiten van Feyenoord deze wijsheid wellicht op zo'n oer-Hollands Delftsblauw wandtegeltje boven zijn bed hangen.

Ver van huis en haard revalideerde de jonge Colombiaan in het koude Nederland, slechts gesteund door het geloof én mamá Marta. Waar zoon Luis revalideerde, zorgde zijn moeder ervoor dat hij bij thuiskomst kon aansterken met arepas, pandebonos en buñuelos, typisch Colombiaanse kost die zijn herstel moest bevorderen. "Mamá Marta is de beste kokkin ter wereld", lacht de import-Rotterdammer.

Mamá Marta

Het geheim achter zijn herstel? Sinisterra, oud-speler van Once Caldas en sinds 2018 op de loonlijst bij Feyenoord, kent geen twijfel. "Een positieve mentaliteit en onvoorwaardelijke steun van mijn familie." Mamá Marta, hij kan het niet genoeg benadrukken, is zijn alles. "Zij is mijn grootste fan en steunt me altijd. Ook wanneer ze niet in mijn nabijheid is."

Voor de kraker tegen Ajax moet hij het zonder haar stellen. Gelukkig, zo zegt hij, kan hij terugvallen op zijn trainer, Arne Slot. Het is de oefenmeester van de Rotterdammers die hem het leven aangenaam maakt. "Vanaf de eerste dag dat ik met hem werk, heeft hij me vertrouwen geschonken. Dat is heel belangrijk voor een voetballer, en dus ook voor mij."

Vertrouwen

"Het is aan mij om dat vertrouwen niet te beschamen", vervolgt de drievoudig Colombiaans international. Hij doet dat, naar eigen zeggen, door iedere training het uiterste van zichzelf te geven. "Dan zie je het resultaat vanzelf op het veld terug."