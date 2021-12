De Boer krijgt het druk vanmiddag: finales 50 meter vrij en 4x50 meter estafette

De Nederlandse mannenestafetteploeg heeft op de WK kortebaan in Abu Dhabi de finale bereikto p de 4x50 meter vrije slag. Stan Pijnenburg, Thom de Boer, Kenzo Simons en Thomas Verhoeven zwommen in de series de vierde tijd: 1.25,70. De finale is zondagmiddag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) en vormt het startsein van een druk avondprogramma in de Verenigde Arabische Emiraten, met vier finales met Nederlandse inbreng. De Boer zwemt naast de estafette ook ook de finale van de 50 meter vrije slag. Ook Marrit Steenbergen (100 meter wisselslag), Maaike de Waard en Ranomi Kromowidjojo (50 meter vlinderslag) doen een gooi naar eremetaal.

WK zwemmen live bij de NOS De finaleblokken van de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi zijn tot en met dinsdag rechtstreeks te volgen bij de NOS via radio, televisie en internet. Vanaf 15.00 uur is er een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Kira Toussaint en Maaike de Waard drongen op de 50 meter rugslag probleemloos door tot de halve finales, die vanmiddag op het programma staan (16.19 uur en 16.23 uur). Tweevoudig Europees kampioene Toussaint (met 25,60 tevens de houdster van het wereldrecord) tikte aan in 26,30 en ging als derde door, achter de Canadese Maggie Mac Neil (25,98) en de Zweedse Louise Hansson (26,27).

Kira Toussaint en Maaike de Waard puffen na van hun series op de 50 meter rugslag. - Orange Pictures

In dezelfde serie als Toussaint werd De Waard tweede. Haar 26,39 was goed voor de vijfde tijd. De nummer drie van de EK's in 2017 en dit jaar bleef nog ver verwijderd van haar persoonlijke record (26,10). Korstanje maakt indruk Ook Nyls Korstanje komt vanmiddag weer in actie. Hij plaatste zich op de 50 m vlinderslag voor de halve finales met de tweede tijd in de series: 22,40. Daarmee bleef Korstanje slechts 0,05 boven zijn persoonlijk record uit 2020. Jesse Puts is uitgeschakeld. Hij kwam met 23,24 (0,64 boven zijn beste tijd, die hij in november op de EK zwom) 0,33 tekort voor een plaats bij de beste 16.