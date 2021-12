Queen of the Palace is terug: 'Zie geen reden waarom vrouw WK niet kan winnen'

Ze kwam binnen als kapster en vertrok als Queen of the Palace. Fallon Sherrock was benieuwd of ze ooit nog zoiets moois zou meemaken, in haar leven dat na die droomvlucht op het wereldkampioenschap darts van twee jaar geleden nooit meer hetzelfde zou zijn. "Ik wil Fallon de goede darter zijn. Niet alleen die vrouw die een man verslaat", zegt Sherrock aan de vooravond van haar tweede deelname. "Uiteindelijk draait het gewoon om het spelletje." Sherrock (27) komt uit Milton Keynes, een stad ten noordwesten van Londen die in de jaren 60 van de vorige eeuw uit de grond werd gestampt. Het is de thuisbasis van het Engelse hockey, voetbalclub MK Dons (de opvolger van het vermaarde Wimbledon FC) en Max Verstappens Formule 1-team Red Bull Racing. Daar is ze nu een van de bekendste inwoners, als eerste vrouw die op het grote WK een wedstrijd wist te winnen.

Quote Ook al zijn er onze eigen kampioenschappen voor vrouwen, ik hou ervan om tegen de mannen te spelen. Fallon Sherrock

Heroïsch was haar zege op de topper Mensur Suljovic, maar baanbrekend was de winst in de eerste ronde van het WK op Ted Evetts, twee jaar geleden. Het prijzengeld dat ze ermee verdiende, bijna 9.000 euro, schonk ze aan een organisatie die zich inzet voor kinderen met autisme. Kinderen zoals haar 7-jarige zoontje Rory, die ze als alleenstaande moeder opvoedt. "Hij is op dit moment niet zo met het darten bezig. Het maakt hem niet uit of ik win of verlies, als ik maar pijlen in de bulls eye gooi."

Fallon Sherrock, tijdens de Kings of Darts in Den Bosch - ProShots

Voor Sherrock tellen de overwinningen wel. Met haar huidige 94ste plek op de wereldranglijst komt ze niet in aanmerking voor een tourkaart, waarmee ze zich op alle grote toernooien kan meten met de grote jongens. En dat is waar ze naartoe wil. "Ook al zijn er onze eigen kampioenschappen voor vrouwen, ik hou ervan om tegen mannen te spelen", glundert Sherrock. "Voor mij maakt dat geen enkel verschil." Gerespecteerd en toegezongen Andersom was dat wel het geval, al merkt Sherrock dat het sentiment omslaat. Ze voelt zich inmiddels gerespecteerd in de dartswereld, met als hoogtepunt de fans die nu ook luidkeels haar naam scanderen. Ze is geen buitenbeentje meer in een wereld die vroeger naast het spelletje werd getekend door bierbuiken, drank en sigaretten. Darts is een sport en Sherrock een attractie, met vermoedelijk nog een lange carrière voor zich. "Maar het kan ook morgen afgelopen zijn", realiseert ze zich. "Ik wil geen enkele kans meer verspelen. Ik ben mentaal sterker geworden en neem ook de ervaring van de World Series en de Grand Slam mee. Geweldige herinneringen met heel veel emoties."

Sherrock kampte in het verleden met zware gezondheidsproblemen. Door medicatie verscheen ze met een opgezwollen gezicht op toernooien, wat voer was voor de tabloids. Zoals er nu ook hevig gespeculeerd wordt over haar privéleven en de nieuwe vriend die ze zou hebben. Ook daar heeft ze mee leren omgaan. Bril op en darten maar "Alle druk en verwachtingen verdwijnen als ik opkom", vertelt ze. "Dan ben ik volledig gefocust, zet ik mijn bril op en laat ik verder alles even achter me." Dat ze sterker geworden is, betwijfelt ze geen moment. Maar ze heeft zichzelf na haar spetterende entree twee jaar geleden in Alexandra Palace nog geen doel gesteld, maar bekijkt het van ronde tot ronde. En in de loop van het toernooi worden de wedstrijden langer, waardoor andere factoren een rol gaan spelen. "Mijn eerste wedstrijd winnen, dat is het belangrijkste", stelt Sherrock, die door de bookmakers zelfs als favoriet wordt gezien tegen oudgediende Steve Beaton (57). De wereldkampioen van 1996 liet zich ontvallen dat hij liever in deze tijd zijn topjaren had, met volle zalen en hoger prijzengeld. En met vrouwen op topniveau.

Sherrock mogelijk tegen ook Price In de eerste ronde neemt Fallon Sherrock het zondagavond in de derde avondpartij op tegen Steve Beaton. De Engelsman kende zijn grootste successen aan het eind van de vorige eeuw, met als hoogtepunt de titel bij de inmiddels failliete dartsbond BDO in 1996. Als het Sherrock lukt haar eerste horde te nemen, is de Belg Kim Huybrechts haar volgende opponent. En de winnaar van dat onderonsje stuit in de derde ronde dan weer op regerend wereldkampioen Gerwyn Price. Lisa Ashton, die andere vrouwelijke deelnemer aan het WK, werd in de eerste ronde al uitgeschakeld door Ron Meulenkamp. Het WK duurt tot 3 januari.

"Ik zie geen enkele reden waarom een vrouw het WK niet kan winnen", is Sherrock stellig. "We gooien dezelfde gemiddelden als de mannen tegenwoordig. We kunnen zo steeds verder komen in het toernooi en op een gegeven moment die beker pakken." Sherrock zit inmiddels bij hetzelfde management als Michael van Gerwen, haar grote voorbeeld. Ze kreeg zelfs tips van de drievoudig WK-winnaar, ook voor de manier waarop ze zich diende te presenteren.

Fallon Sherrock in actie tijdens de Kings of Darts in Groningen - ProShots

Van Gerwen wees Sherrock erop dat ze bij interviews niet haar lange, blonde haar voor de namen van sponsoren op haar shirt moest laten hangen. "Ik zeg: volgende keer betaalt de sponsor nog maar voor twintig procent van het logo." En ook de ervaringen die ze aan het bord deelden, zijn waardevol. In september troffen de twee elkaar nog, in de finale van de Nordic Darts Masters. Sherrock kwam zelfs met 6-3 en 7-5 voor, maar verloor uiteindelijk met 11-7. "Die wedstrijd heeft me veel vertrouwen gegeven, ook omdat ik het zoveel legs op hoog niveau tegen hem vol kon houden", aldus Sherrock. "Want als ik Michael op die manier tegenstand kan bieden, dan kan dat ook tegen de anderen."