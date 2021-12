Martínez, de slager van Amsterdam: 'Als ik over lijken moet gaan, doe ik dat'

"Wij Argentijnen doen alles met passie. Als we voetballen, spelen we om het eten van onze familie. Dat is een motivatie die je niet kunt uitleggen." Het zijn de woorden van Lisandro Martínez, de voormalig middenvelder van Ajax die dit seizoen als centrale verdediger speelt in Amsterdam. Samen met Jurriën Timber vormt Martínez een indrukwekkende muur achterin. "We hebben een goede band en allebei een winnaarsmentaliteit. Als zij willen scoren, moet dat over ons lijk." Bekijk hieronder een uitgebreid interview met Lisandro Martínez in aanloop naar de eredivisietopper tegen Feyenoord.

Martínez, de slager van Amsterdam: 'Voor elke bal gaan alsof het de laatste is' - NOS

Vorig seizoen raakte Martínez zijn basisplaats bij Ajax kwijt, maar dit seizoen speelt hij alle duels als centrale verdediger. En met succes. In de eerste vijftien eredivisiewedstrijden kreeg hij slechts twee doelpunten tegen. "Toch vind ik mijzelf een heel veelzijdige voetballer. Mijn plek is waar de trainer en het team me nodig hebben. Ik sta altijd in dienst van het team." Na het eredivisieduel met Feyenoord is het tijd voor familie. "Over een week ben ik thuis, met kerst. Ik vind het in Amsterdam heel leuk, maar Gualeguay is mijn thuis."

Blijdschap bij Lisandro Martinez - Ajax

Op 14-jarige leeftijd verliet Martínez zijn ouderlijk huis in het Argentijnse Gualeguay om zijn droom als profvoetballer waar te maken. Zijn vader werkt als schoonmaker, zijn moeder legt asfalt aan én is een ervaren middenvelder op het voetbalveld. "Ik miste ze heel erg, het was zo'n abrupte verandering. Op die leeftijd ben je nog niet rijp en dan moet je ineens een man zijn." Het was moeilijk, maar inmiddels is de 23-jarige Martínez dankbaar voor die periode. De Argentijns international wordt niet voor niets de 'slager van Amsterdam' genoemd. "Dat zal door mijn speelstijl komen", aldus de centrale verdediger. "De manier waarop ik duels aanga. Ik laat nooit een bal lopen en als ik over lijken moet gaan, doe ik dat." Contact met universum En het is niet alleen zijn fysieke spel waar de Argentijnse voetballer aan werkt. "Ik ben veel bezig met meditatie. Daarmee probeer ik aan mijn ademhaling te werken om rustig en kalm te worden. Het zorgt ervoor dat ik in balans blijf en niet te veel vanuit emotie reageer." "Verder vraag ik altijd of het goed mag gaan met alles om mij heen. Met het universum sta ik daarom altijd in contact."