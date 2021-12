Zesde Australische kind omgekomen door ongeluk met springkussen

Een 11-jarige jongen is bezweken aan de verwondingen die hij opliep bij het ongeluk met een springkasteel op het Australische eiland Tasmanië. De jongen raakte donderdag zwaargewond. Vijf andere kinderen van 11 en 12 jaar oud kwamen ook om het leven bij het ongeluk.

Het ongeluk was donderdag op een basisschool in Devonport, een kleine stad aan de noordkust van Tasmanië, waar de laatste schooldag van de kinderen werd gevierd. Het opblaasbare speeltoestel werd door sterke wind de lucht in getild, waarna de kinderen van tien meter hoogte uit het springkussen vielen.

Twee kinderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, een ander kind is thuis aan het herstellen.

De politie doet nog onderzoek naar het incident. Een online inzamelingsactie om de families van de slachtoffers te ondersteunen heeft omgerekend ruim 800.000 euro opgebracht.